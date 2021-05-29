Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor

Süper Lig devleriyle her transfer sezonu ismi anılan Edin Visca için en istekli kulüp Fenerbahçe. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Bosna-Hersekli futbolcunun transfer edilmesi için ısrarlı tavrı sonrası, sarı-lacivertliler transferi mutlu sonla noktalamaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE KOLAYLIK BEKLİYOR

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025'e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir'e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor.