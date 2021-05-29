Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
29.05.2021 17:17
Fenerbahçe, Edin Visca transferinde artık mutlu sona çok yakın. Başakşehir'in yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılmasına olumlu baktığı Bosna-Hersekli futbolcuyu sarı-lacivertliler, para artı takas formülüyle kadrosuna katmak istiyor. 2025 yılına kadar turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi olan yıldız futbolcunun ise bu transferin gerçekleşmesini bir hayli istediği belirtildi.
Süper Lig devleriyle her transfer sezonu ismi anılan Edin Visca için en istekli kulüp Fenerbahçe. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Bosna-Hersekli futbolcunun transfer edilmesi için ısrarlı tavrı sonrası, sarı-lacivertliler transferi mutlu sonla noktalamaya çok yaklaştı.
FENERBAHÇE KOLAYLIK BEKLİYOR
Yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeye hazırlanan Başakşehir, takımdaki bazı isimlerle yolları ayıracak. Uygun bir teklifin gelmesi durumunda Visca da bu oyuncular arasında. 2025'e kadar İstanbul ekibiyle kontratı bulunan Visca için para artı takas formülü devrede. Daha önce Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç konusunda Başakşehir'e kolaylık sağlayan Fenerbahçe, karşı taraftan benzer tutum bekliyor.
Son Dakika Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver Kan donduran cinayet! Koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi