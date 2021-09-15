Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park Stadı'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Yoğun yağmur yağışı altındaki idman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmaları ile süren idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.