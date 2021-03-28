Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

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