Fenerbahçe eski idari menajeri Onur Başar, Allahyar'ı izledi

Fenerbahçe'nin çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderdiği futbolcularını takip ettirdiği isim olan eski idari menajer Onur Başar, İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in performansını görmek ve sarı-lacivertli teknik heyete rapor sunmak için Bursaspor mücadelesini izledi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 kaybettiği müsabakayı seyredenler arasında Fenerbahçe eski idari menajeri Onur Başar da vardı. Sarı-lacivertli kulübün A takımda düşünmediği ve tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderdiği oyuncuları takip ettirdiği Başar, sezon başında İstanbul ekibine kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'i izledi. Onur Başar'ın maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan Allahyar'ın performansıyla ilgili notlar aldığı da görüldü.

Fenerbahçeli eski yöneticinin, Yusuf Mert Tunç, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Batuhan Yılmaz gibi diğer kiralık futbolcuları da görev aldıkları maçlarda gözlemleyerek sarı-lacivertli teknik heyete oyuncuların performansı hakkında raporlar sunduğu biliniyor.

(Uygar Aydın/İHA)