Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

53 dakika önce

SALON: 11 NisanHAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil GüngörFENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra UralGALATASARAY: Şerife Alperi Onar 16, İrem...

Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56, System.String[]


SALON: 11 Nisan

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör

FENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural

GALATASARAY: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-8

İLK YARI: 41-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-42

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Sarı lacivertli ekibin yarı finaldeki rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

Önder Yılmaz, Galatasaray, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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