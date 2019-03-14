Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Giuliano'yu Arıyor

Fenerbahçe, Giuliano'yu Arıyor

1 saat önce

Fenerbahçe'den sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Fenerbahçe, Giuliano'yu Arıyor, System.String[]
Fenerbahçe'den sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano, burada gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilerde, Giuliano'nun yerine transfer edilen Yassine Benzia ise kadro dışı bırakıldı. 2018-2019 sezonu başında Giuliano'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a satan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu arıyor. Sezon başında sarı-lacivertli formayla 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada 1 gol kaydetmiş ve ardından Al Nassr'a transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu bu sezon Nassr formasıyla ligde 23 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Giuliano'nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler Fransız ekibi Lille'den Yassine Benzia'yı kiralarken aradığını bulamadı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 13 maçta yer alan Cezayirli futbolcu, yalnızca 1 asist yapabildi ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakıldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Yassine Benzia, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Güncel
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