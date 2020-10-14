Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin koşulara başladığı, üst adale sertleşmesi olan Gökhan Gönül 'ün ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü