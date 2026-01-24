Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazır

FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
