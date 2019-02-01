Fenerbahçe-Göztepe Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu
1 saat önce
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu.
Fenerbahçe
'nin, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek
oldu. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa
düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok
ve İsmail Şencan
yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat
yer alacak.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
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