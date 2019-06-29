Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda imza şov
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Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:10 Kaynak: DHA
Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve Kadınlar Türkiye Kupası
'nı kaldıran Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendiriyor. İç ve dış transferde toplam dokuz imza attıran Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış oldu.
Dış transferde geçtiğimiz sezon Çukurova
Basketbol forması giymiş olan Ukraynalı Alina Iagupova ve Sevgi Uzun
, sezonu Rusya'nın Dinamo Kursk
takımında tamamlayan İspanyol oyuncu Anna Cruz, geçtiğimiz yıl Botaş forması giyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Williams
ve milli oyuncu Olcay Çakır
Turgut gelecek yıl Fenerbahçe forması giyecek.
İÇ TRANSFERDE DÖRT İMZA
Başantrenörlüğe Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe, iç transferde de 4 isimle anlaştı. Sarı lacivertliler Tuğçe Canıtez
ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora
ve İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.
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