Fenerbahçe

Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor

04.02.2026 08:55
Fenerbahçe, N'Golo Kanté transferinin ardından Darwin Núñez için Al Hilal ile resmi görüşmelere başladı; 6 aylık kiralama teklifi yapılan Uruguaylı golcünün transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuran hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante transferinin ardından forvet hattı için de dünyaca ünlü yıldız Darwin Nunez'i gündemine aldı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için Al Hilal ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibine 6 aylık kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Görüşmelerde olumlu mesafe kat edildiği ve transfer için yoğun bir çaba harcandığı ifade ediliyor.

FORVET TRANSFERİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞEBİLİR

Kulüp kaynaklarına göre Fenerbahçe, forvet transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin, 48 saat içerisinde bir golcü transferini resmen açıklamayı planladığı kaydedildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'in, Karim Benzema'nın transferi sonrası takım içindeki rolünden memnun olmadığı ve ikinci plana atıldığını düşündüğü aktarıldı. Bu nedenle Uruguaylı futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve transfer ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.

KANTE TRANSFERİ TAMAMLANDI

Öte yandan Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı. Sarı-lacivertli kulüp, transferin ardından yaptığı paylaşımda, "KAN TEr gözyaşı var ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, Al Hilal, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tufan Başar Tufan Başar:
    SONUNDA HABER YAPPMIŞSINIZ ,YUSUF DEMİR GİDİŞİ DAHA ÖNEMLİ DEMEK 16 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Daha dün iptal oldu diye haber yağmıştınız. Tıklanmak için her tuşa basıyorsunuz. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
