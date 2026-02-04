Fenerbahçe Kante'yi Transfer Etti

FENERBAHÇE, Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante'ye sezonun ikinci yarısında 5.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli orta saha sonraki iki yılda 11'er milyon Euro alacak. Fransız oyuncuya 14.4 milyon Euro ise imza parası ödenecek.