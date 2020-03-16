Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

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