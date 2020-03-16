Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de, Aralık 2019'da ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Son Dakika Westerlo 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya'dan Aziz Yıldırım'ın projesi için itiraf Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor