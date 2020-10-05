Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü , Basel 'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi transfer ettiğini duyurdu - Son Dakika Spor

4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı

Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı