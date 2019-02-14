Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Atiker Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Atiker Konyaspor
ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
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