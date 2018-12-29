Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Kadro Dışı Bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı Affetti.

Fenerbahçe Kulübü, Kadro Dışı Bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı Affetti.

1 saat önce

IHAAW160536-SPO/29-12-2018- Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti.

Fenerbahçe Kulübü, Kadro Dışı Bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı Affetti., System.String[]
IHAAW160536-SPO/29-12-2018

- Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti. 29.12.2018 16: 05: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe, Spor
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