Fenerbahçe Kulübü, Kadro Dışı Bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı Affetti.
1 saat önce
IHAAW160536-SPO/29-12-2018- Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:11 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar'a Af Çıktı
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