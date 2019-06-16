Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Vefa Küçük - İSTANBUL
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Vefa Küçük - İSTANBUL

10 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Divan Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Divan Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Vefa Küçük - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:54 Kaynak: AA
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