Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Vefa Küçük - İSTANBUL
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Fenerbahçe Kulübü Divan Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:54 Kaynak: AA
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