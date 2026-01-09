Fenerbahçe Kupayı Hak Ediyor

Nelson Semedo: Kulüp ve taraftarlarımız bu kupayı hak ediyorlar

- FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum. Takımda çok güzel bir enerji var. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile Portekizli futbolcu Nelson Semedo açıklamalarda bulundu. Takım olarak derbi için heyecanlı olduklarına değinen Tedesco, "Yeni yıla Samsunspor galibiyeti ile başladığımız için çok mutluyum. Aynı zamanda yarın final oynayacağımız için çok mutluyum. Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum. Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız. Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelen eleştiriler üzerine ise Domenico Tedesco, "Bu durumu umursamıyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmak. Finale nasıl bir takımla çıkıp, nasıl etki edebileceğiniz önemli. Geri kalan konular benim için önemli değil" dedi.

'BU KARARI KENDİSİ İLE KONUŞARAK KARAR VERECEĞİZ'

Yeni transfer Matteo Guendouzi'nin finalde görev alıp almayacağı sorusuna Tedesco, şu şekilde cevap verdi:

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Yarın kaç dakika oynayacağı net değil. Bu kararı kendisi ile konuşarak karar vereceğiz. O hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında gelmedi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Kulüp olarak çok iyi bir iş çıkarttık. Nasıl olacağını göreceğiz, tek isteğimiz onun burada keyif alması."

'İKİ TAKIM DA KALİTELİ'

Futbolda rekabetin önemine değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon ilk karşılaştığımız maça bakacak olursanız; bence çok iyi bir maç oldu. İki takım da kaliteli takımlar. Futbolda bu rekabet önemlidir. Duygular çok önemlidir, aynı zaman da saygı da çok önemli. Çünkü burada mevzu bahis futbol. Ben de kısa sürede onlara karşı ikinci derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum."

'MAÇIN KEYFİNİ ÇIKARSINLAR'

Taraftarların futboldaki en önemli şey olduğunu ifade eden Tedesco, "Stadyuma gelecekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlar futboldaki en önemli şey. Maçın keyfini çıkarsınlar. Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner. Benim onlara vereceğim mesaj maçtan keyif almaları" diye konuştu.

NELSON SEMEDO: KULÜP VE TARAFTARLARIMIZ BU KUPAYI HAK EDİYORLAR

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo ise, "Finalde olduğumuz çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı çok iyi maç çıkardık. Finale çıkmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur. Sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Bu maç için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Yeni yıla galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Takıma yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçta kendi gelişimini gösterdi. Mert ve Matteo da bugün takımla çalıştı. Umuyoruz yarın bizler için iyi bir maç olur. Kulüp ve taraftarlarımız bu kupayı hak ediyorlar. Yanılmıyorsam en son 2014 yılında kazandık. Sezonun geri kalanı içinse kupayı kazanmak bizler için moral olur. Daha da iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.