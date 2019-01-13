Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis'i Andı

Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis'i Andı

24 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.

Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis'i Andı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.

Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü, Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Spor
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