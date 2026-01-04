Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
04.01.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıda 10 şüpheli yakalandı, silahlar ele geçirildi.

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandi. Soruşturma kapsamında arama yapılan adreslerde ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

OLAY 30 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ

Olay, 30 Aralık Salı günü Üsküdar'da meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silah ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ocak Cuma günü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 ruhsatsız tabancayla farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Güvenlik, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

10:33
AK Parti’den ABD’nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
10:23
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 11:20:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.