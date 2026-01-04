Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandi. Soruşturma kapsamında arama yapılan adreslerde ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

OLAY 30 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ

Olay, 30 Aralık Salı günü Üsküdar'da meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silah ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ocak Cuma günü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 ruhsatsız tabancayla farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.