Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede

Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz, sezon sonunda Arsenal'den ayrılacak. Adı Fenerbahçe'yle anılan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TALİPLERİ ÇOK

Daily Mail'in haberine göre sözleşmesinin sonuna gelen David Luiz, Arsenal yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 34 yaşındaki oyuncu için Benfica ve MLS kulüplerinin de girişimleri bulunuyor. İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Luiz için Mesut Özil'in devreye gireceği iddia ediliyor.

30 MAÇA ÇIKTI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.