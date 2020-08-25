Fenerbahçe'nin ilgilendiği Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe'nin transferi için büyük mesai harcadığı Malang Sarr'dan sarı lacivertli camiaya kötü haber geldi. Fransız stoper, Chelsea'den gelen 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Telefoot'ta yer alan habere göre Nice ile olan sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

SADECE RESMİ İŞLER KALDI

Sarr'ın transferinin önündeki tek engel olarak artık sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi evrakların imzalanması kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU YOĞUN VAKİT HARCIYORDU

Sözleşmesi elinde olması sebebiyle Barcelona başta olmak üzere bir çok takımın gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun mesai harcadığı konuşuluyordu.

Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.