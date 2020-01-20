Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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