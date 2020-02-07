Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA

6 saat önce

Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA, System.String[]

Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 11 puanla 2. sırada kaldı.


Maça etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, 5-1'lik skorla üstünlük kurdu. Oyuna denge getiren Fenerbahçe Opet, skoru 11-11'de eşitledi. Karşılıklı elde edilen sayılarla çekişmenin sürdüğü oyunda sarı-lacivertliler Robinson, turuncu-beyazlılar da Boskovic ve Pereira ile köşelerden etkili ataklar yaptı. Son bölümü iyi oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.


İkinci setin 7. sayısından sonra rakibinin ataklarında iyi blok yapan Fenerbahçe Opet üstünlüğü ele geçirdi. Eda Erdem Dündar ve Thompson ile etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.


Üçüncü set iki takımın etkili oyunu ile 7. sayıya kadar sürdü. Fenerbahçe Opet'in önde götürdüğü oyunda Eczacıbaşı Vitra, rakibini 10 ve 17. sayılarda yakaladı. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ve Hande Baladın'la, Fenerbahçe Opet ise kaptan Eda Erdem Dündar ile sayı üretti. 23-23'te bir kez daha rakibini yakalayan turuncu-beyazlılar, bu kez öne geçti ve seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi.


Dördüncü set karşılıklı skorlarla 14. sayıya kadar sürdü. Oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Opet, skor üstünlüğünü korudu ve seti 25-20 kazanarak bir kez daha beraberliği sağladı: 2-2.


Tie-break setinde Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı VitrA, oyunu 15-10 maçı da 3-2 kazandı.


Eczacıbaşı Vitra, A Grubu'nun 6. ve son maçında 18 Şubat Salı günü sahasında Polonya'nın Budowlani ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise aynı tarihte Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Evgeny Makshanov (Rusya)


Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Kurt)


Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Newcombe, Gamze Kılıç)


Setler: 22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15


Süre: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)

Eczacıbaşı Topluluğu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Eda Erdem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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