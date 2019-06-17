Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı
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Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Opet'in, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic'i transfer ettiği belirtildi. Yapılan paylaşımlarda transferler için, "Ailemize hoş geldiniz" notuna yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Naz Aydemir, Fenerbahçe
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