Fenerbahçe Opet, Venezia\'yı Yenerek Öne Geçti

SALON: Palasport Taliercio
HAKEMLER: Nemanja Ninkovic, Alin Faur, Nace Mohoric
UMANA REYER VENEZIA: Dojkic 17, Mavunga 13, Charles 4, Santucci 4, Holmes 4, Cubaj 7, Pan, Pasa 9, Fassina 3, Nicolodi
FENERBAHÇE OPET: Meesseman 12, Williams 18, Allemand 4, Sevgi Uzun 8, Rupert 18, Olcay Çakır Turgut 5, Milic 6
1'İNCİ PERİYOT: 18-27
DEVRE: 30-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-59
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague F Grubu 4'üncü maçında deplasmanda konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia'yı 71-61 mağlup etti.
