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Fenerbahçe set vermeden kazandı!

6 saat önce

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.


Bu sonuçla sarı-lacivertli takım grupta ilk galibiyetini aldı. Budowlani ise ilk mağlubiyetini yaşadı.


CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Budowlani: 0


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)


Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)


Budowlani: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska (Stenzel, Twardowska, Baldyga)


Setler: 25-20, 25-12, 25-13


Süre: 61 dakika (21, 20, 20)

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:00 
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