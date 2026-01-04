Fenerbahçe, Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

FENERBAHÇE 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.