(ANKARA) – Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu sonuçla Süper Kupa'yı 10. kez kazandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 28. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçti. İkinci yarıda oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 10. kez müzesine götürürken, Galatasaray finalden mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?