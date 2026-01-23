Fenerbahçe Szymanski\'yi Rennes\'e Gönderdi

Fenerbahçe, Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Szymanski'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL