Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Hedeflerini Açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Hedeflerini Açıkladı
Son Güncelleme: 04.10.2023 20:58

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, Trnava takımını iyi analiz ettiklerini ve iyi bir mücadele ile 3 puan almak istediklerini belirtti. Ayrıca, gruptan lider olarak çıkmak istediklerini ifade etti. Kartal, her maçın önemli olduğunu ve her maçı 3 puan için oynadıklarını vurguladı.

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler" dedi.

"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Gruptaki hedeflerine değinen deneyimli çalıştırıcı, "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde .Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES GOL ATABİLİR"

Futbol anlayışı hakkında konuşan Kartal, "Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim" dedi.

"SAMANDIRA'DA YASAKLADIM"

Yakaladıkları seri hakkında da konuşan başarılı hoca, "Geçmişte yapmış olduğumuz basın toplantılarında da söyledim. 14'te 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da yasakladım takıma. Biz her maça çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Her maça da 3 puan için hazırlanıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için buraya geldik. Onun için geriye dönük çokta fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Futbol Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika


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