Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.