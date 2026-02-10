Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

10.02.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.