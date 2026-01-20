Fenerbahçe Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Slovenya'ya Gidiyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sportna Dvorana'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Rene Cinatl (Çekya) hakem ikilisi görev yapacak.

CEV Kupası 16'lı final turundaki iki maçta da Sırbistan takımı Radnicki'yi 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 8'li final turuna yükseldi.

Mücadelenin rövanşı 28 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.