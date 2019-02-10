Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Zenit Maçını Fransız Hakem Buquet Yönetecek

Fenerbahçe-Zenit Maçını Fransız Hakem Buquet Yönetecek

13 dakika önce

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

Fenerbahçe-Zenit Maçını Fransız Hakem Buquet Yönetecek, System.String[]
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Zenit, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy 4 Hafta Dinlendirilecek

Beşiktaşlı Taraftarlar, Bursaspor Maçında "Tolgay Arslan Dürümler Nerede?" Tezahüratında Bulundu Liverpool'un Yıldızı Muhammed Salah'ın Yeni İmajı Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 13:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Zenit Maçını Fransız Hakem Buquet Yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]