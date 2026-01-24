Fenerbahçe Zirveye Ortak Oldu

Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak tamamladı.

Euroleague'de çift maç haftasında 23 ve 24. hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80, evinde Baskonia'yı 84-71'lik skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 16. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu. A. Efes ise kötü gidişatını bu hafta da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, Hapoel Tel Aviv'e 71-66, Olympiakos'a 74-68'lik skorlarla kaybetti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathianikos, haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, liderliğe ortak oldu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Hapoel Tel Aviv, son maçında Partizan'a 104-101'lik skorla kaybetti. Ligde 16 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan İsrail ekibi averajla liderliğini sürdürdü. Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, bu hafta 16. galibiyetini elde ederek zirveye ortak oldu. Bu 2 takım ligde 23 maça çıktı. Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Real Madrid ile haftayı 2'de 2 yaparak kapatan Barcelona da 16. galibiyetine ulaştı. Euroleague'de üst üste 8. yenilgisini alan A. Efes, 6 galibiyet, 18 mağlubiyetle 19. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında 6 galibiyeti olan ASVEL var.

Euroleague'de 24. haftanın toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 68 - Olympiakos: 74

Maccabi Tel Aviv: 75 - Panathinaikos: 71

Olimpia Milano: 82 - Zalgiris Kaunas: 86

Bayern Münih: 93 - Valencia Basket: 89

Real Madrid: 90 - Monaco: 78

Paris Basketbol: 79 - Dubai Basketbol: 99

Fenerbahçe Beko: 84 - Baskonia: 71

Virtus Bologna: 93 - Kızılyıldız: 102

Partizan: 104 - Hapoel Tel Aviv: 101

ASVEL: 91 - Barcelona: 98 - İSTANBUL