Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi
17 dakika önce
Fenerbahçe Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi.
Sarı-lacivertli takım, 52 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Zoran Terzic'in sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet, bu sezon Vestel
Venus Sultanlar Ligi'ni üçüncü olarak tamamlamıştı. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri