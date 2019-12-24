Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölette ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölette ölü bulundu - Son Dakika

Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölette ölü bulundu

7 saat önce

BURSA'nın Kestel ilçesinde, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve İnegölspor'un eski teknik direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), Kazancı Göleti'ne düştü.

Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölette ölü bulundu, System.String[]

BURSA'nın Kestel ilçesinde, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve İnegölspor'un eski teknik direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), Kazancı Göleti'ne düştü. Türkyılmaz'ın cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Panik atak hastası olduğu iddia edilen Mediha Türkyılmaz, sabah saatlerinde Kazancı Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Aradan geçen süreye rağmen eve dönmeyen Türkyılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Son olarak Kazancı Göleti'ne doğru gittiği öğrenilen Mediha Türkyılmaz için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada, Mediha Türkyılmaz'ın cesedi bulundu.

Türkyılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:59 Kaynak: DHA
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