Fenerbahçeli Koray Şener 300 Sakız Fidanında Yaşayacak

Çeşme-Çİftlikköy mevkiinde oluşturulan sakız korusunda düzenlenen fidan dikim törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Dernekler ve Şubelerden Sorumlu Murat Boyraz, İzmir Şube Başkanı Aykut Oktar, Koray Şener'in abisi Eray Şener, 1907 Unifeb üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Törende konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü, Çeşme- Çiftlikköy sakız ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, "2007 yılındaİzmir Fenerbahçeliler Derneği, yine Sayın Aykut Oktar'ın dernekbaşkanlığı döneminde, Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 100. Yılında Urla-Çeşmealtı-Kestanedağı mevkiinde 10 bin 285 fidanlık orman oluşturmuştu.O fidanların hepsi büyük bir ağaç oldu. Orman oldu. Bugün de çok anlamlı bir projeye imza attınız. Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adını sakız fidanlarında yaşatacağız.'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü İzmir Şube Başkanı Aykut Oktar: ''Koray kardeşimiz vefat etmeden önce İzmir'de Fenerbahçe kulübünden bir anı olsun diye ağaçlandırma çalışmalarına başlamıştık.. Sonra Unifeb'den arkadaşlarımız bu projeye Koray kardeşimizin adını da katalım diye bir öneride bulundu. Hemen tabi ki dedik çokta mutlu olduk. Koray'ın anısını yaşatma adına güzel bir proje oldu. Amacımız orman oluşturmak'' diye konuştu.

Duygulanan Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener, ise katkıda bulunanlara teşekkür ederek "Kendisi gitti ama en azından adı ile uzun yıllar yaşayacak.'' dedi.

Konuşmaların ardından verilen teşekkür plaketlerinin ardından sakız fidanları Koray Şener anısına toprakla buluşturuldu.