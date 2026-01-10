Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Stadyumda

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada gelirken, maç öncesi tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Fenerbahçeli taraftarlar için M9 Ataköy- Olimpiyat Metro hattının Ataköy ve Yenibosna buluşma noktası olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar ise Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergahını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptı.

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlanırken, yakılan meşale ve açılan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar, 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Doğu ve Kuzey Tribünü'ndeki yerlerini aldı. - İSTANBUL