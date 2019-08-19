"Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır"
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Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kendi isteğiyle ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, birlik olarak şampiyonluğa yürüyeceklerini söyledi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:48 Kaynak: AA
ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kendi isteğiyle ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk
, birlik olarak şampiyonluğa yürüyeceklerini söyledi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini yeniden düzenlemesinin ardından Instagram
hesabından paylaşımda bulunan Alper Potuk, "Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Bundan sonra birlik olma zamanı. Tüm takım arkadaşlarımla bu sene çubuklunun başarısı için son ana kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte, omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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