Fenomenler Bilyoner Winterfest için Uludağ'a akın etti - Son Dakika

Türkiye'nin 5 yıl üst üste en iyi gençlik festivali seçilen Bilyoner Winterfest bu yıl da bir çok fenomenin tercihi oldu.



Yeni çıkarttıkları şarkılarını dinleyicilerine sunan Reynmen ve Enes Batur Uludağ'daki afterski partiye katıldı. Bilyoner Winterfest'in vazgeçilmezlerinden olan After-Ski Party'de Enes Batur kendi şarkısında kabinin başına geçti. Arkadaş gruplarıyla festivale katılan bir çok fenomen Ceza, Norm Ender, Anıl Piyancı, Abdullah İnal gibi isimlerle geceleri festivalin gece kulübü Vibe'da eğlendi. Vibe sonrasında Pepsi Twist Hour partilerinde Güntaç ve Müjde Kızılkan ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.



Yakın zamanda sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme yapan Enes Batur ve Başak Karahan da festivale katıldı. Beraber fotoğraf vermeyen arkadaşların belirli aralıklarla aynı yerlerden story paylaşmaları dikkat çekti.



29 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında devam eden Bilyoner Winterfest Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli sanatçı ve grubu binlerce üniversiteli genç ile Uludağ'da buluşturmaya devam ediyor. Ceza, Mahmut Orhan, Büyük Ev Ablukada, Murda, Norm Ender, Burak Yeter, Anıl Piyancı, Abdullah İnal, Aga B, DJ Artz&Bugy, Emrah İş, Arem Özgüç, Arman Aydın, Big G, Furkan Çavuş, Boygar, Deniz Sipahi, Müjde Kızılkan, Güntaç, Baran Bayraktar, Meli, Levent Özbay, Kubilay Caner, Virgin Radio DJ's bu yıl beyaz cennet Uludağ'da sahne alan olan isimler.



İlki 1996 yılında 40 kişilik bir öğrenci turu olarak düzenlenen Bilyoner Winterfest, bu sene 24. Yılında 8 bin 500 üniversite öğrencisini Uludağ'da ağırlıyor. 7 ülkeden gerçekleşen katılım ile festivalde bu yıl 12 otel toplamda 3 bin 300 adet oda kapatıldı. İlk düzenlendiği yıllarda Uludağ sezonunun ölü zamanlarında dağdaki boş odaları doldurma amacıyla gerçekleşen festival son 6 senedir Uludağ'a sezonun en kalabalık dönemini yaşatmakta ve Uludağ ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Bilyoner Winterfest, Ace of M.I.C.E ödüllerinde 2013,2014 ve 2015 yıllarında En İyi Gençlik Festivali, 2016,2017 yıllarında da Ace of M.I.C.E En İyi Festivali ödülünü aldı. - BURSA