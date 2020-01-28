Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı

6 saat önce

Ses sanatçısı ve piyanist Ferdi Özbeğen, vefatının 7. yılında Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Ses sanatçısı ve piyanist Ferdi Özbeğen, vefatının 7. yılında Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından düzenlenen anma programına, öğrencilerin yanı sıra Özbeğen'in sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği törende, AA muhabirine açıklama yapan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, Özbeğen'in vefatından önce tüm mal varlığını vakfa bağışlayarak binlerce öğrencinin eğitim hayatına destek olduğunu söyledi.

İğnebekçili, usta sanatçıyla vefatından çok kısa bir süre önce tanıştığını dile getirerek, "Kendisini daha önce de sanatıyla, Türk halkına mal olmuş kişiliğiyle tanıyorduk. Tanıştıktan sonra da bizim gördüğümüz Ferdi Bey'in ötesinde çok daha gönlü zengin bir insan vardı karşımızda. Allah rahmet eylesin. Hala bizler için yaşamaya devam ediyor." dedi.

Törene katılan işletmeci İdris Pehlivan ise Özbeğen ile yaklaşık 30 yıl arkadaşlık yaptığını ifade ederek, "17 yıl benim müesseselerimde çalıştı. Bir gün bile 'Bana bu yıl ne vereceksin?' diye sormadı. İşaret diliyle anlaşırdık. Yani aramızda senet, sepet yoktu. Her şey sözleydi. Sözüne sadık, tam bir delikanlı adamdı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılara helva ikram edildi.

Türk Eğitim Vakfı, Ferdi Özbeğen, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferdi Özbeğen vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]