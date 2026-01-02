Ferdi Tayfur, 1. Yıl Dönümünde Anıldı

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde sevenleri tarafından Sarıyer Yeniköy'de bulunan mezarı başında anıldı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde Sarıyer Yeniköy'de bulunan mezarı başında anıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, arabesk müziğin unutulmaz ismini unutmadı. Tayfur'u kabri başında ziyaret edenler arasında yakın dostu şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan da yer aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yurdun farklı illerinden gelen sevenleri usta sanatçıya dualar okuyup, lokma dağıttı. Tayfur'un mezarı fotoğraflar ve çiçeklerle süslendi.

"Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz"

Şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan, "Ferdi Tayfur'umuzun birinci ölüm yıldönümü ama bizim için her gün acı bir boşluk. Bir türlü yeri dolmadı ve dolmayacak. Onu her gün biraz daha özlüyoruz. Hasretimiz daha da artıyor. Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz. Bütün sevenleri gibi acı kaybımız bugün bir kez daha tazelendi. Ama bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. Vefatından bugüne hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki Adana'da ve her şehirde onun adına çok güzel anma törenleri yapılacak" dedi

"Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık"

Muzaffer Yıldız ise, "40 yılı aşkındır Ferdiciyim. Ferdi babamızı vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Onun için hayırlar işliyoruz. Ferdi Tayfur Türkiye Cumhuriyeti'nin en şöhretli insanı. Biz ona 'Ferdi Baba' dedik . Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık. Bugün de hayranları olarak Ferdi babayı kabri başında anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ablalarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi"

Merhum sanatçıyı ziyarete eşiyle birlikte Rukiye Gür, "Çok severek dinliyoruz. Aileden gelen bir şey. Ablalarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi. Yıllardır dinliyoruz. Aynı zamanda Müslüm Gürses hayranıyım. Ferdi abimizin bugününde burada olmak istedik. Eşimle birlikte çok severek dinliyoruz, çok üzüldük. Beklenmedik bir ölüm. Yıprattı bizi. Çok severek dinlediğimiz bir ses hala dinliyoruz. Çocuklarımız severek dinliyor" dedi. - İSTANBUL