Son Dakika Haberleri: 'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim'de sahnede
Son Dakika Kültür Sanat 'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim'de sahnede

'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim'de sahnede

1 saat önce

USTA oyuncu Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 21 Ekim Pazartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

'Ferhangi Şeyler' 21 Ekim'de sahnede, System.String[]

USTA oyuncu Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 21 Ekim Pazartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

Ferhan Şensoy'un günlük olayları komik bir dille ele aldığı ve 1987'den beri aralıksız oynadığı, tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 21 Ekim Pazartesi günü 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, güncel, sıradan olaylardan, mahalle ilişkilerine kadar ince eleştiriler yapıyor. İnce sitemleri ve sert eleştirileriyle seyirciyle ara sıra diyaloğa giriyor. Bugünün gazetelerini okuduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler insanı hem tebessüm ettiriyor hem de düşündürüyor.


Ferhan Şensoy, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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