Ferhat Akkuş, Iğdır\'da Yeniden Görevde

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, yeniden Genel sekreterlik görevine başladı.

Devlet hizmetinde sürekliliğin önemine vurgu yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, "Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden şehrimize ve kurumumuza hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir; buralar bizlere emanet edilen hizmet noktalarıdır. Bu amaçla görevini yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Asıl olan, görev süremiz boyunca halkımıza ve şehrimize ne kadar faydalı işler üretebildiğimizdir. Kaldığımız yerden, aynı azim ve kararlılıkla Iğdır için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - IĞDIR