Ferhat Özer'e TİGAD Temsilciliği Tebriği

(YOZGAT) - Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Yozgat İl Temsilciliği görevine getirilen Ferhat Özer'i tebrik ederek, "Bu görevlendirmenin Yozgat basınına hayırlı olmasını temenni eder, Ferhat Özer'e üstün başarılar dilerim" dedi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Yozgat İl Temsilciliği görevine getirilen Ferhat Özer'i tebrik etmek için bir mesaj yayımladı.

Aydoğmuş mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Yozgat İl Temsilciliği görevine getirilen Ferhat Özer'i tebrik ediyorum. Yozgat'ta basın dünyasına uzun yıllardır katkı sunan, tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla önemli çalışmalara imza atan Ferhat Özer'in, bu yeni görevinde de başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Yerel medyanın güçlenmesi, internet gazeteciliğinin daha etkin hale gelmesi ve Yozgat'ın sesi olma yolunda üstlendiği bu önemli sorumlulukta kendisine başarılar diliyorum. Bu görevlendirmenin Yozgat basınına hayırlı olmasını temenni eder, Ferhat Özer'e üstün başarılar dilerim."