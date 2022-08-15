BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika
Üye Girişi

BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1

15.08.2022 12:15
BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1

Feridun AÇIKGÖZ / BEYKOZ'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü.

Feridun AÇIKGÖZ/ BEYKOZ'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-------------

-Olay yeri-Ekiplerden görüntü

-Detay


YORUMLAR
500
Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
Kaynak: DHA

İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
11:55 Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
11:32 Eş cinayetiyle girdiği cezaevinden çıktı! Sokak ortasında 2 kişiyi öldürdü
11:19 İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
11:53 Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz
11:06 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
11:45 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm
10:55 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 12:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement