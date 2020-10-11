Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı - Son Dakika

Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı

11.10.2020 12:39
Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı, System.String[]

Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği modeli Omologata'yı tanıttı.

Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği modeli Omologata'yı tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen ve tek bir müşteri için tasarlanan otomobil, eşsizliğiyle dikkati çekiyor.

Eskizlerinden tasarımın son haline kadar tüm aşamaları 2 yılı aşkın zamanda tamamlanan Omologata ile kalıcı iz bırakan, ölümsüz ve her ortamda dikkatleri üzerine çekecek kadar özel detaylarla şekillendirilmiş fütüristik bir tasarım hedeflendi.

Omologata'nın her ayrıntısı, müşterisinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlandı. Omologata, Ferrari'nin 70 yıllık köklü GT geleneğine dayanan ve 2009 yılında üretilen P540 Superfast Aperta'nın ardından markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi.

Marka tarihinde bu fikirle geliştirilen 10'uncu otomobil olan Omologata, pist kabiliyetinin yanı sıra spor yol otomobili özelliklerine de sahip. Agresif görünümüyle öne çıkan modelin oluşmasında ilk olarak 812 Superfast temel alındı ve ön cam ile farlar hariç tüm gövdede değişiklikler yapılarak nihai tasarımına ulaşıldı.

Aerodinamik gövdenin şekillenmesinde Ferrari'nin karakteristik ögeleri korundu ve keskin detaylarla sportif tasarım güçlendirildi. Aracın bu benzersiz tasarımı, özel bir kırmızı gövde rengi olan üç katmanlı Rosso Magma ve karbon yüzeyler tamamlandı.

Ferrari'nin yarış mirasıyla da bağ kuran Omologata'nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor.

El yapımı detaylar ise geçmişle bağ kurarken, markanın yarış dünyasındaki modellerinden de izler taşıyor. Gösterge paneli ve direksiyon simidi üzerinde yer alan çatlak boya efektine sahip metal parçalar; 1950'lerin ve 1960'ların efsanevi GT yarışçılarına ve Ferrari motorlarının üst kapağına gönderme yapıyor.

250 LM ve 250 GTO gibi otomobillerde kullanılan dövülmüş boya efekti ve Ferrari F1'de kullanılan iç kapı kolları da geçmişle olan bağları kuvvetlendirerek markanın güçlü mirasını bugüne taşıyor.

Otomobil, Ferrari, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı - Son Dakika Ekonomi

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