Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3 - Son Dakika

Ferrari'nin GT yarış dünyasındaki geleceği, 296 GTB modelinin temelleri üzerine şekillendiriliyor ve marka pist- performans gereksinimlerine göre yeniden tanımladığı 296 GT3'e hayat veriyor.

488 GT3 modelinin zaferlerle dolu mirasını devralmaya hazırlanan GT3, aynı zamanda Ferrari mühendisleri için yeni bir form yaratmak için uzun soluklu bir deneyim ve teknik çözümleri temsil ediyor.

296 GT3'ün yarış versiyonunun aerodinamik ve karakteristik unsurlarını ortadan kaldıran tasarımı, konseptinden itibaren 1963 250 LM gibi otomobillerden ilham alan seri üretim modelle bağını koruyor. Bu otomobil, 1965 24 Saat Le Mans (Ferrari'nin bu yarıştaki son genel zaferi) dışında da büyük zaferler elde etmiş olmasının yanında, özel takımlar dahil daha birçok başarıya imza atmış olmasıyla biliniyor. Oreca di Signes tesislerinde üretilen ve 6 silindirli bir motorla donatılan 296 GT3, Ferrari'nin piste dönüşünü simgeliyor.

Ferrari, 2023'te yapılması planlanan ilk yarış göz önüne alındığında, yeni GT3'ü önümüzdeki aylarda pistte geliştirmeye başlayacak.