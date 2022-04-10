Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3 - Son Dakika
Üye Girişi

Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3

10.04.2022 14:17
Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3

Ferrari’nin GT yarış dünyasındaki geleceği, 296 GTB modelinin temelleri üzerine şekillendiriliyor ve marka pist- performans gereksinimlerine göre yeniden tanımladığı 296 GT3’e hayat veriyor.

Ferrari'nin GT yarış dünyasındaki geleceği, 296 GTB modelinin temelleri üzerine şekillendiriliyor ve marka pist- performans gereksinimlerine göre yeniden tanımladığı 296 GT3'e hayat veriyor.

488 GT3 modelinin zaferlerle dolu mirasını devralmaya hazırlanan GT3, aynı zamanda Ferrari mühendisleri için yeni bir form yaratmak için uzun soluklu bir deneyim ve teknik çözümleri temsil ediyor.

Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3

296 GT3'ün yarış versiyonunun aerodinamik ve karakteristik unsurlarını ortadan kaldıran tasarımı, konseptinden itibaren 1963 250 LM gibi otomobillerden ilham alan seri üretim modelle bağını koruyor. Bu otomobil, 1965 24 Saat Le Mans (Ferrari'nin bu yarıştaki son genel zaferi) dışında da büyük zaferler elde etmiş olmasının yanında, özel takımlar dahil daha birçok başarıya imza atmış olmasıyla biliniyor. Oreca di Signes tesislerinde üretilen ve 6 silindirli bir motorla donatılan 296 GT3, Ferrari'nin piste dönüşünü simgeliyor.

Ferrari, 2023'te yapılması planlanan ilk yarış göz önüne alındığında, yeni GT3'ü önümüzdeki aylarda pistte geliştirmeye başlayacak.

YORUMLAR
500
F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Ferrari, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3 - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ferrari'nin GT yorumu: 296 GT3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement