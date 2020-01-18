Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Festivalle yaklaşık 78 bin 'belgesel ve fotoğraf'lık arşiv oluştu - Son Dakika

Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sayesinde yaklaşık 17 bin belgesel ve 61 bin fotoğraflık arşiv oluşturuldu.

Festivalle yaklaşık 78 bin

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sayesinde yaklaşık 17 bin belgesel ve 61 bin fotoğraflık arşiv oluşturuldu.

Özelde 3 bin yıllık geçmişini bugünlere kadar taşıyabilen Safranbolu'da, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 78 bin eserle başvuruda bulunuldu.

Her yıl dereceye giren belgesel dalında 9, fotoğraf alanında da 6 esere ödüllerin verildiği festival sayesinde oluşan belgesel ve fotoğraf arşivi, adeta hazineye dönüşmüş durumda.

İlçedeki tarihi Muallimler Birliği binasında yer alan Belgesel Film Müzesi ve Akademisi'nde korunan eserler, aynı binada özel yapılmış cep sinemalarda izlenebiliyor.

"Bu arşiv çok kıymetli"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, festival kapsamında çok değerli bir hazineye sahip olduklarını, gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalar yapıldığını söyledi.

Festivalin 20 yıldır aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Köse, şunları dile getirdi:

"Bu 20 yıllık sürecin sonucunda da ciddi bir arşive sahip olmuş. 61 bini fotoğraf, 17 bini belgesel film olmak üzere 78 bin kaynak var elimizde. Bu da çok kıymetli. Geçen yıl yapılan yarışmada başvuru şeklini kolaylaştırdık ve bu sayede rekor başvuru oldu. Bu arşiv çok kıymetli. Bizim tarihi bölgemizde bulunan Muallimler Birliği binasında bu arşiv korunuyor, gelecek nesillere aktarılmak üzere.

Bu belgeseller orada gösterilerek halkla da buluşturuluyor."

Koruma denince akla ilk Safranbolu'nun geldiğine dikkati çeken Köse, "Bu elde edilen hazineyi de en iyi şekilde koruyoruz. Elimizdeki belgesel ve fotoğrafların tek tek kaydı tutuluyor." dedi.

Film Festivali, Safranbolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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